Frå fattig bonde til frykta narkobaron

Colombia ligg i verdstoppen i produksjon av kokain og er kjent for dei mange valdelege og nådelause mafiabossane sine. Blant dei Pablo Emilio Escobar Gaviria som i si tid leidde det berykta Medellínkartellet.

Sist helg kunne styresmaktene innkassere ein ny siger i kampen mot den blodige kokainindustrien. Dairo Antonio Usuga – kjent som Otoniel – vart teken til fange i ein storstilt fellesoperasjon. Både hæren, flyvåpenet og politiet med britisk og amerikansk bistand deltok.

Usuga leidde Colombias største narkokartell, Golfklanen, og har vore etterlyst i mange år. Styresmaktene samanlikna arrestasjonen av Usuga med politiaksjonen mot Escobar, som anten vart drepen, eller tok sitt eige liv under ein spektakulær operasjon i 1993.

USA har beskrive Golfklanen som ein tungt væpna, svært valdeleg kriminell organisasjon.

– Organisasjonen bruker ekstrem vald og skremsel for å kontrollere narkorutene, kokainlaboratoria, hurtigbåtbryggjene og dei skjulte landingsstripene, skriv det amerikanske utanriksdepartementet på nettsidene sine.

Hadde makta sidan 2012

Usuga hadde hatt makta i Golfklanen sidan 2012. Amerikanarane hadde lova ut ein dusør på fem millionar dollar for hovudet hans. Det vart òg fleire gonger gjennomført storstilte aksjonar for å arrestere han. Men Usuga var lenge i stand til å komme seg unna.

No ser det ut til at det er slutt for den mektige og frykta mannen, som ein gong berre var ein fattig bondeson.

Stor søskenflokk

Usuga vart fødd 15. september 1971 i Necocli, nordvest i Colombia. Han var nummer sju av ni søsken i ein familie som levde av å selje storfe, griser og fjørfe.

Som 18-åring melde han seg inn i Folkets frigjeringshær (EPL), ei marxistisk geriljagruppe som vart avvikla i 1991.

– Han var ikkje revolusjonær, fortalde mor hans i eit intervju med avisa El Tiempo i 2015.

– EPL var det einaste tilbodet i området og han vart derfor med dei, sa ho.

Høgreekstrem gruppe

I 1993–1994 slutta Usuga seg dei høgreekstreme paramilitære sjølvforsvarsgruppene i Córdoba og Uraba (ACCU). Gruppene vart oppretta for å verne bønder mot venstreorienterte geriljaer og dei var knytt til narkotikasmugling.

ACCU vart etter kvart ein del av den paramilitære gruppa Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), ein paraplyorganisasjon for alle regionale paramilitære grupper i Colombia som hadde som formål å verne ulike lokale økonomiske, sosiale og politiske interesser. Dei vart vurderte som ein terroristorganisasjon av mange land, inkludert USA og EU.

Etter forhandlingar med regjeringa vart dei offisielt oppløyste i 2006. Men nokon heldt fram i det som vart Golfklanen.

Ingen ideologi

– Otoniel hadde ingen spesiell ideologi, men han kjende seg «forrådt» av demobiliseringsprosessen. Han valde derfor å halde fram med å vere under jorda, uttalte tryggingsanalytikar Ariel Avila til nyheitsbyrået AFP i 2017.

Usuga overtok leiinga av Golfklanen etter at broren Juan de Dios vart drepen av politiet i 2012.

Brørne hadde då saman bygd opp eit kriminelt nettverk med aktivitetar i nærare 300 av Colombias 1.102 kommunar. I all hovudsak var gruppa konsentrert om Stillehavskysten, der det meste av kokainen blir sendt ut av landet.

Aktivitetane til golfklanen inkluderer òg ulovleg gruvedrift og menneskehandel. Gruppa har eigne gjengar som kontrollerer narkotikatrafikk på gatenivå og står bak utpressingar og drap, opplyser stiftinga Insight Crime, som kartlegg og informerer om organisert kriminalitet i Latin-Amerika.

Sådde frykt

Usuga vart leiar ved å spreie frykt.

– Det er på grunn av frykt at han blir respektert, sa politisjef Jose Angel Mendoza i 2017.

Han brukte geriljataktikk for å unngå å bli teken. Han reiste til dømes ofte med esel eller gjekk til fots. Han sov aldri to netter i strekk på same stad, opplyser colombianske styresmakter.

Usuga heldt seg truleg mykje skjult i jungelen i Urabá-regionen, og med eit svært strengt vakthald. Han var utan telefon og var heilt avhengig av bodbringarar.

I juni i 2017 gjennomsøkte politiet frodige bananjorde i nord, sikre på at han var i nærleiken.

– Han har måtta flykte unna i siste sekund meir enn éin gong, meinte Mendoza den gong.

Blir utlevert til USA

Usuga vart første gong tiltalt i USA i 2009. Han blir mellom anna skulda for å ha importert 73 tonn kokain til USA i perioden mellom 2003 og 2014.

Colombias styresmakter har opplyst at han skal utleverast til USA.

