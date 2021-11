Biden: Vi er i eit avgjerande tiår for klimaet

utenriks

– Forskinga er klar. Vi har berre eit lite vindauge til å auke ambisjonane våre. Dette er eit avgjerande tiår, der vi har sjansen til å vise kva vi er laga av og halde målet om å avgrense den globale oppvarminga til 1,5 grader, sa Biden frå talarstolen måndag.

– Glasgow skal vere byrjinga på eit tiår med ambisjonar og innovasjonar for å sikre framtida vår, sa han.

Biden meiner òg at kampen mot klimakrisa er ein unik sjanse for alle land til å investere i den grøne omstillinga, og at dette vil komme økonomien til gode.

(©NPK)