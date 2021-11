Britisk storbankdirektør går av på grunn av Epstein-samband

utenriks

Staley skulle avvise resultatet av etterforskinga, og banken seier i ei fråsegn at det ikkje finst bevis for at han kjende til Epsteins handlingar, sjølv om han pleidde omgang med finansmannen.

– Etterforskinga har ikkje gjort nokon funn som tilseier at Staley såg, eller var kjent med nokon av Epsteins påståtte lovbrot, som var det sentrale spørsmålet som låg bak Barclays' støtte til Staley etter arrestasjonen av Epstein sommaren 2019, står det i uttalen.

Epstein var tiltalt for menneskehandel og seksuelle overgrep mot unge jenter og kvinner, men tok sitt eige liv i ei fengselscelle i august 2019 før rettssaka kom opp.

