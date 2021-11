utenriks

Formålet med samtalen er å dempe ein veksande diplomatisk konflikt mellom dei to landa, utløyst av ein kommentar frå den libanesiske informasjonsministeren om Jemen-krigen.

Invitasjonen kjem frå Libanons utanriksminister, Abdallah Bou Habib.

– Libanon inviterer Saudi-Arabia til å ta del i ein dialog for å få løyst alle våre noverande problem og ikkje berre den siste konflikten, slik at vi ikkje gjentek same krise kvar gong, seier Habib til AFP.

