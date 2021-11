Shanghais Disneyland stengt etter eitt smittetilfelle

utenriks

Den raske nedstenginga kjem av det kinesiske målet om å slå smitten heilt ned til null før vinter-OL.

Landet har klart å redusere smitten til eit minimum, men ei ny lita oppblomstring dei siste vekene har sett målet om å utrydde smitten i landet på prøve medan delar av resten av verda er i ferd med å gjenopne.

92 nye smittetilfelle vart registrert i Kina måndag, det høgaste talet sidan midten av september.

Disneyland vart stengt søndag kveld etter at ei kvinne som besøkte parken, testa positivt etter at ho kom heim til sin eigen provins. Parken blir stengd i alle fall måndag og tysdag for å følgje utviklinga.

(©NPK)