Støre trur på fleire gjennombrot i Glasgow

– Eg trur vi kan gjere framsteg på finansiering, på skog, på metankutt, på avtaleverket og samarbeidsmekanismar, seier Støre (Ap) til NTB.

Måndag kom han Glasgow og COP26, klimatoppmøtet som no samlar statsleiarar frå heile kloden.

– Overordna er målet å halde 1,5 gradersmålet i live. Og gjere framgang på nokre av dei viktigaste områda for at vegen dit kan bli mogleg, seier Støre.

Han viser til at det trengst betre samarbeid og ordningar på fleire felt:

– Innanfor skogfeltet handlar det om å ta vare på skog som bind CO2 og gjere det på ein måte som fungerer både for landa med skog og landa som finansierer.

Metankutt

Neste konkrete punkt som Støre trekkjer fram, er eit initiativ som EU og USA har teke for å kutte i metanutsleppa.

– Metan er ein kraftig klimagass, men han oppheld seg ikkje lenge i atmosfæren. Klarer ein å snu auken av metanutslepp, så har det betydning.

– Kva går initiativet ut på?

– Landa skal slutte seg til eit mål om å kutte utsleppet av metan. Det er ei ganske laus formulering, ein slags sjølvpålagt ambisjon om å kutte det. Målet er å redusere utsleppa med 30 prosent globalt, så det er ikkje fordelt per land.

Finansiering

Eit anna stort tema som har lege der sidan Parisavtalen i 2015, er spørsmålet om finansiering.

– Målet var jo å få opp ein stor finansieringsmekanisme som kan hjelpe utviklingsland til å velje ein fornybar lågutsleppsveg, og ikkje gå ned kolvegen, som jo er tilgjengeleg for mange. Der er det gjort nokre framsteg, men det er behov for å gjere meir, seier Støre.

Noreg har allereie lova å følgje ei oppmoding frå det britiske vertskapet på toppmøtet om å doble klimastøtta til utviklingsland dei neste fem åra.

Arbeidet fortset

Det neste punktet Støre trekkjer fram, er meir teknisk, og handlar om gjennomføringa av Parisavtalen.

– Det handlar om korleis du reknar utsleppskutt for å sørgje for at det ikkje blir bokført to gonger, og at dei kan saumfarast. Det er teknisk viktige ting som må på plass for at avtalen skal verke, og dette er forhandlingar som klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) skal leie.

Statsministeren understrekar at klimaarbeidet ikkje berre handlar om toppmøtet, men også kva som skjer etterpå.

– Det kjem ein dag etter Glasgow, der landa må jobbe vidare. Men no er eg først og fremst oppteken av korleis vi kan bidra til at Glasgow leverer framgang, seier Støre.

– Eg trur ikkje Glasgow kjem til å løyse alle problem, men eg trur vi har moglegheita til å gi ein viktig giv framover på nokre område, og det skal vi gjere det vi kan for å bidra til.

Bodskap til verda

Tysdag held Støre sitt innlegg til toppmøtet. Han røper dette om bodskapen sin til dei andre statsleiarane:

– Eg kjem til å leggje vekt på tre ting. Det eine er dette med finansiering, at Noreg her er konkrete. Eg kjem til å understreke betydninga av at vi må få opp farten i overgangen til fornybare energikjelder. Då må vi komme med teknologi og industrielle løysingar som gjer det mogleg. Og så kjem eg til å understreke betydninga av at finansinstitusjonane tenkjer på berekraft og Parisavtalens mål.

