Storbritannia gir Frankrike 48 timar på å løyse fiskeristriden

– Det er ikkje inngått nokon avtale. Frankrike kjem med fullstendig urimelege truslar, blant dei mot Kanaløyane og mot fiskeriindustrien vår, seier den britiske utanriksministeren Liz Truss til Sky News.

Ho seier at dei vil be om kompensasjon frå Frankrike i tråd med brexitavtalen.

– Stans truslane mot britiske fiskefartøy, stans truslane mot hamnene langs kanalen og akseptar at vi har rett til å fordele fiskerilisensar i tråd med handelsavtalen, sa ho vidare.

Truss seier ho kjem til å gå rettens veg dei neste dagane dersom Frankrike ikkje trekkjer tilbake truslane. Frankrike har mellom anna trua med å stengje hamnene sine for britiske fiskarar frå og med tysdag og innstrammingar av tollkontrollar.

Søndag sa Frankrike at dei to landa var samde om tiltak for å roe ned fiskerikrangelen mellom landa som oppstod etter brexit. Kort tid seinare avviste Storbritannia dette.

Landa har i fleire månader vore usamde om fiskerirettar for båtane sine i kvarandres farvatn i Den engelske kanalen. Franskmennene har reagert sterkt på at britane nektar å gi franske fiskarar lisensane dei har bede om i tråd med brexitavtalen.

