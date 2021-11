Studie: Issmelting på Grønland har auka den globale flaumfaren

utenriks

Éin tredel av isen som har smelta sidan 2011, forsvann på berre to somrar – 2012 og 2019, ifølgje studien som vart publisert måndag.

Dette er den første studien som brukar satellittdata for å undersøkje issmeltinga på Grønland. Dataet stammar frå Den europeiske romfartsorganisasjonen (Esa).

Smeltevatn frå isen på Grønland har auka med 21 prosent dei siste 40 åra. I same periode har ekstrem issmelting skjedd hyppigare.

Satellittbileta viser store variasjonar i kor mykje is som smeltar på Grønland frå år til år. Bileta kombinert med statistikk over temperaturar viser at hetebølgjer i aukande grad er ei hovudårsak til issmeltinga – meir enn global oppvarming.

– Når klimaet blir varmare, er det rimeleg å tru at ekstrem issmelting på Grønland vil skje oftare, seier hovudforfattar av studien, Thomas Slater, ved University of Leeds.

Å føresjå kor mykje issmeltinga på Grønland bidreg til auka havnivå har lenge vore vanskeleg for forskarar, men tilgangen til satellittbileta har gjort dette mykje enklare.

– Anslag viser at isflaka frå Grønland vil føre til ein auke i havnivåa på mellom 3 og 23 centimeter innan 2100, seier medforfattar Amber Leeson ved Lancaster University.

