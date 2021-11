«Kompromisslaus» finansminister blir Sveriges første kvinnelege statsminister

utenriks

Onsdag opnar det svenske regjeringspartiet Socialdemokraterna partikongressen sin, der Andersson venteleg vil ta over for Stefan Löfven. Dermed rykkjer ho opp frå finansministerjobben ho har hatt dei siste åra, og Sverige får sin første kvinnelege statsminister.

Det er ikkje berre kjønnet som skil henne frå forgjengaren. Der Stefan Löfven er kjend som ein kompromissets mann frå sine mange år i fagrørsla, beskriv både partifellar og andre politikarar Andersson som «litt kompromisslaus,» heiter det i ein profil SVT har laga.

Ifølgje den danske avisa Politiken skal Andersson ha ei «tøff overflate og eit heftig temperament,» samtidig som ho er ein person med mykje humor og laustsitjande latter.

Vanskeleg politisk situasjon

Fram til valet i 2022 må Andersson ta over jobben med å navigere regjeringa i eit usedvanleg rotete politisk landskap. Den vidgjetne kompromissevna til Stefan Löfven har fått mykje av æra for at det har gått så bra hittil. Socialdemokraterna har dei siste åra sete i regjering med eitt parti og samarbeidd med tre andre for i det heile å kunne behalde fleirtalet.

Sjølv Löfven heldt på å miste grepet i sommar, då Vänsterpartiet trekte støtta si og hjelpte opposisjonen med å felle regjeringa. Löfven klarte å lappe saman samarbeidet den gongen og vart sitjande som statsminister. Eit anna samarbeidsparti, Liberalerna, har likevel uttalt at dei vil ha ei borgarleg regjering etter valet.

Ein favoritt i partiet

Andersson må hente fram alle dei beste eigenskapane sine for å halde regjeringa flytande og vinne valet i september. Fram til no har ho verka kompromisslaus og tydeleg, men samtidig litt anonym – stort sett har ho figurert som offentleg person når statsbudsjettet skal leggjast fram, eller under koronakrisa. Familien hennar veit allmenta lite om, anna enn at ho er gift og har to barn.

Dei fleste peika på Magdalena Andersson då Stefan Löfven overraskande kunngjorde at han ville gå av i august. Ho var den kandidaten partileiinga ønskte seg og fekk raskt støtte frå alle distriktslaga i partiet. 29. september kom den formelle nominasjonen frå valkomiteen. Då peika ho på tre viktige satsingar: Kampen mot gjengkriminalitet og segregering, klimatiltak og velferd.

Konkurransesymjaren som vart embetskvinne

Magdalena Andersson voks opp i universitetsbyen Uppsala med foreldre som arbeidde i skule- og universitetssektoren. I ungdomsåra var ho konkurransesymjar, og ho vann gull i nasjonale ungdomskonkurransar.

Til liks med Löfven har Andersson vore medlem av partiet sidan ho var tenåring, men elles kunne ikkje karrierane deira ha vore meir ulike. Löfven er utdanna sveisar og var leiar for ein av dei største fagforeiningane i Sverige. Magdalena Andersson byrja karrieren sin som politisk rådgivar hos dåverande statsminister Göran Persson i 1996.

Då kom ho direkte frå doktorgradsstudium i samfunnsøkonomi. Andersson studerte ved Stockholms Handelshögskola, Instituttet for avanserte studium i Wien og ved Harvard University i USA.

Etter kvart rykte ho opp til å bli planleggingssjef ved Perssons kontor, og etter åtte år i embetsverket vart ho statssekretær for finansminister Pär Nuder. Etter at Socialdemokraterna tapte valet i 2006 vart ho politisk rådgivar igjen, no for den nye partileiaren Mona Sahlin.

Vellykka samarbeid

I 2009 vart Andersson utnemnd til overdirektør i det svenske Skatteverket. Det førte til eit avbrot frå politikken på tre år før den då påtroppande partileiaren Stefan Löfven utnemnde henne til finanspolitisk talsperson. Gjennom dei neste ni åra skulle det vise seg å vere eit svært vellykka samarbeid.

Til liks med den mangeårige statsministeren Göran Persson, som også var mannen som først tilsette henne, har Andersson hatt eit stålfokus på sunne statsfinansar. Sverige leverte overskot på statsbudsjettet fire år på rad fram til koronapandemien råka landet i 2020, viser tal frå Ekonomifakta. I august skrytte ho til Svenska Dagbladet av at ho var den gjerrigaste finansministeren i Europa, medan Löfven har kalla henne«den beste finansministeren i verda».

No skal Magdalena Andersson overta roret for heile Sverige. Blir ho godkjend i Riksdagen, blir ho Sveriges første kvinnelege statsminister. Trass ein økonomi som er på veg fram igjen etter koronapandemien, styrer ho i eit svært komplisert politisk farvatn.

