India legg press på verda og på Kina

utenriks

Det var ikkje så mange konkrete løfte i talane til verdsleiarane og framlegg på klimatoppmøtets første dag, men eitt land overraska, nemleg India.

– India skaper eit positivt momentum i forhandlingane og kan òg skape press på Kina, meiner professor Björn-Ola Linnér ved Linköpings universitet, som er i Glasgow.

Storbritannias statsminister Boris Johnson opna COP26 med å kalle klimakrisa ei dommedagsmaskin.

– Det har vore veldig tynt, veldig mykje om at vi har lite tid, men utan konkrete løfte, seier Linnér.

Konkrete delmål

Slik heldt det fram til den indiske statsministeren Narendra Modi erklærte at India skal vere klimanøytralt innan 2070. Det er 20 år etter USA og minst ti år seinare enn Kina.

Men meir konkret enn eit netto-nullmål langt inn i framtida er konkrete delmål han teikna opp i dei kommande tiåra, som også kan følgjast opp. Og der overraskar India, seier Linnér.

India skal redusere CO2-utsleppa med ein milliard tonn jamført med tidlegare mål og kutte CO2-intensiteten i økonomien med 45 prosent. I tillegg blir målet om energiproduksjon heva til at halvparten av energibehovet skal dekkjast av fornybar energi, alt dette innan 2030.

Press om klimafinansiering

– Det blir eit veldig tydeleg signal til aktørar i India og internasjonalt om kvar landet er på veg, seier Linnér.

Han peikar på at India legg press på dei rike landa ved å seie at 2070-målet kan påskundast om den rike verda lever opp til løfta om klimafinansiering.

På klimamøtet i København i 2009 lova dei rike landa å bidra med 100 milliardar dollar i året til finansiering av klimaomstillingar i fattige land. Dette løftet er enno ikkje innfridd, påpeika Modi.

Press på Kina

Det indiske utspelet kan òg leggje press på Kina, som har lova at utsleppstoppen skal nåast i 2030, og klimanøytralitet i 2060.

Den kinesiske statsministeren Xi Jinping er ikkje i Glasgow, og han sende ein skriftleg uttale utan nye løfte utover løfta i FN førre veke.

Linnér seier at det òg handlar om geopolitikk og å markere ei leiarstilling i verda.

– Kina vil stå fram som leiar. Mange av dei sårbare landa er viktige for Kinas geopolitiske strategi, og det legg press på Kina at India no verkar leiande, seier han.

