Löfven forsvarer eiga koronahandtering: – Havari er å ta i

utenriks

– Havari synest eg er å ta i, seier Löfven til det svenske nyheitsbyrået TT.

Om få dagar overlèt han partileiarjobben til Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Tysdag er han på det siste utanlandsoppdraget sitt som statsminister, på klimatoppmøtet i Glasgow.

Blir slakta i rapport

Kort tid før han drog, la den svenske koronakommisjonen fram den andre delrapporten sin. Der får svenske styresmakter hard medfart for handteringa av koronapandemien. Den blir beskriven både som sein i vendinga og svak.

Beredskapen var for dårleg, og det drygde for lenge frå den første bølgja trefte, til Sverige kom i gang med testing i stor skala, konkluderer kommisjonen.

Sistnemnde blir omtalt som eit «havari».

Löfven meiner kommisjonen bruker for harde ord.

– Det læt som om heile samfunnet kollapsar – og det er jo ikkje sant, seier Löfven.

Krangla om testing

Kommisjonen er òg kritisk til at svenske regionar og sentrale styresmakter brukte tid under pandemien på å krangle om kven som hadde ansvaret for koronatesting, i staden for å komme i gang med testinga.

– Vårt ansvar som regjering er å sørgje for at det finst ressursar. Regjeringa testar jo ikkje. Testing er ansvaret til regionane, seier Löfven, som medgir at regjeringa har eit ansvar for å påskunde prosessen om det trengst.

Den svenske regjeringa skal no gå gjennom andre delrapporten frå koronakommisjonen, før sluttrapporten kjem i februar.

Sverige har registrert over 15.000 koronarelaterte dødsfall og fleire enn 1.170.000 smittetilfelle sidan pandemien braut ut.

(©NPK)