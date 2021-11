Noreg, USA og Apple skal investere i berekraftig skogbruk

utenriks

Initiativet vart presentert av USAs klimautsending John Kerry på klimatoppmøtet i Glasgow tysdag.

Blant grunnleggjarane av nettverket er norske Norfund, som er eit statleg investeringsfond for næringsverksemd i utviklingsland. Teknologigiganten Apple og den globale investeringsbanken Goldman Sachs har òg slutta seg til den eksklusive klubben av offentlege og private investorar.

Målet med nettverket å stimulere til investeringar i berekraftig skogbruk.

– Å redusere utslepp frå avskoging og betre utnytte potensialet som ligg i å binde karbon gjennom berekraftig skogbruk, kan gi avgjerande bidrag til å nå målet om netto-nullutslepp innan 2050, men det vil krevje store investeringar i utviklingsland, seier Tellef Thorleifsson, administrerande direktør i Norfund.

Det amerikanske utanriksdepartementet skriv i ei pressemelding at bevaring og restaurering av skog lid under kronisk mangel på investeringar. Nettverket vil jobbe for å auke farten på og utvide omfanget av investeringar i skog og natur, skriv departementet.

Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp) seier til NTB at ho er glad for initiativet.

– Berekraftig bruk av skog og matjord er avgjerande for å nå 1,5-gradersmålet. Eg er derfor glad for å sjå at Norfund sluttar seg til andre investorar som vil bidra til dette, seier Tvinnereim.

Forutan Norfund, Apple og Goldman Sachs, består klimaklubben mellom anna av det amerikanske motstykket til Norfund, DFC, og USAs statlege naudhjelpsorganisasjon USAID.

(©NPK)