Stoltenberg varslar kamp mot militære utslepp

Tysdag deltok Stoltenberg på FNs klimatoppmøte COP26 i Glasgow. Og generalsekretæren gjer det klart at også dei militære må bidra i klimakampen.

– Vi har ikkje noko val, seier Stoltenberg på telefon til NTB.

– Det er ikkje sånn at vi kan velje anten miljøvennlege kampfly eller sterke og tryggje kampfly. Vi må ha begge delar. Og eg er òg heilt sikker på at det berre er eit tidsspørsmål før dei militære kjem til å sjå at dei beste og mest effektive militære kapasitetane òg er dei miljøvennlege, seier han.

Spådommen hans er at miljøvennlege teknologiar på sikt òg vil vere dei teknologiane som er best og raskast og gir lengst rekkjevidd.

Samtidig er det klart at dagens militære køyretøy, skip og fly forureinar veldig mykje, fastslår Stoltenberg.

– Den energirevolusjonen som no skjer i privat sektor, må slå inn òg i militær sektor, seier han.

– Vi kan ikkje velje mellom tryggleik og klima. Vi er nøydde til å få til begge delar. Og det er eg trygg på at vi kan få til.

