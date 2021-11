Den økonomiske koronahjelpa blir trappa ned i USA

utenriks

Det opplyste Federal Reserve i ei pressemelding onsdag.

Sentralbanken starta året med eit stort oppkjøp av ulike typar obligasjonar.

For tida handlar sentralbanken obligasjonar for 120 milliardar dollar i månaden. No justerer dei ned dette beløpet med 15 milliardar dollar frå november.

Federal Open Market Committee (FOMC) i sentralbanken endra likevel ikkje nemneverdig på haldninga si til den aukande amerikanske inflasjonen i uttalen sin etter det to dagar lange møtet.

Medan banken erkjenner at sterk etterspurnad kombinert med tilbodsproblem har bidrege til stor prisauke i visse sektorar, ser han framleis på den høge inflasjonen som forbigåande.

Men Federal Reserve er klar til å fjerne den økonomiske hjelpa raskare om nødvendig.

