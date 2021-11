Hundrevis av migrantar redda opp av Middelhavet

utenriks

SOS Méditerranée, som driftar det norskeigde redningsskipet Ocean Viking, seier at skipet redda meir enn 40 menneske, blant dei fem mindreårige i ein første aksjon.

Seinare vart meir enn 90 personar redda etter at ein oppblåsbar gummiflåte byrja å leke ut luft. Ifølgje SOS Méditerranée var 139 menneske om bord skipet tysdag.

Også dei tyske hjelpeorganisasjonane Sea-Eye og Mission Lifeline har redda hundrevis opp frå vatnet. Gjennom fem aksjonar vart 325 henta opp, blant dei 135 barn.

Samtidig har rundt 120 migrantar frå Afghanistan teke seg til hamna Portopalo di Capo Passero på sørspissen av Sicilia for eiga maskin, ifølgje det italienske nyheitsbyrået Ansa.

Dei vart sette i varetekt etter framkomst. Politiet trur dei tok seg til Italia frå anten Hellas eller Tyrkia.

Redningsaksjonane er kontroversielle. Middelhavslanda meiner at migrantar kan bli oppmuntra til å prøve seg på den farlege kryssinga, med kunnskap om at det er grupper som vil prøve å redde dei om dei hamnar i problem. Hjelpegruppene meiner at menneska er desperate og ville prøvd å ta seg over havet uansett, i håp om eit betre liv i Europa.

