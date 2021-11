Opprørsgruppe i Etiopia: Hovudstaden blir truleg erobra om kort tid

utenriks

Frigjeringsfronten til tigrayfolket (TPLF) er på frammarsj og bevegar seg sørover mot Addis Abeba. I den siste tida har dei fått kontroll over fleire provinsar, truleg med hjelp frå Oromo-opprørarar (OLA).

Talsperson for OLA, Odaa Tarbii, seier til nyheitsbyrået AFP at gruppa har som hensikt å styrte Abiys regjering. At dette vil skje er «ein gitt konklusjon», seier han.

– Viss ting held fram i denne retninga, så er det eit spørsmål om månader, om ikkje veker, seier Tarbii.

Uttalen kjem kort tid etter at Etiopias regjering erklærte landsomfattande unntakstilstand og beordra innbyggjarane til å førebu seg på å forsvare nabolaga sine.

Etiopia-kjennar Kjetil Tronvoll sa til NTB tysdag at det internasjonale samfunnet må førebu seg på dette.

– Slik situasjonen er i Etiopia no, vil det truleg vere snakk om veker, om ikkje dagar, før vi ser eit regjeringsskifte i landet, sa han.

(©NPK)