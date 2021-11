Polen protesterer mot kviterussisk grensekrenking

utenriks

Ifølgje ein talsmann for den polske tryggingstenesta, Stanislaw Zaryn, observerte polske soldatar nyleg tre uniformerte menn med automatgevær 300 meter inne på polsk side av grensa.

Etter møtet med den polske patruljen, sette dei kurs mot Kviterussland igjen, seier Zaryn. Han trur ikkje mennene hadde kryssa grensa ved ein glipp.

Kviterusslands ambassadør Aleksander Tsjesnovskij vart onsdag kalla inn på teppet i polsk UD, der utanriksminister Piotr Wawrzyk bad om ei forklaring på hendinga.

Forholdet mellom Polen og Kviterussland er anstrengt etter at tusenvis av flyktningar og migrantar dei siste månadene har kryssa grensa.

Polen skuldar Kviterusslands president Aleksandr Lukasjenko for å ha lempa på kontrollen på kviterussisk side for å straffe EU for dei strenge sanksjonane som er innførte mot regimet hans.

Den polske nasjonalforsamlinga vedtok nyleg å byggje ein 100 kilometer lang mur langs grensa, som no blir vakta av over 10.000 polske soldatar.

