Svensk journalist angripen på klimatoppmøtet

Då Kvarnkullen stod utanfor eit hotell i samanheng med ei nyheitssending, sprang plutseleg ein truande mann fram og skreik «forsvinn TV4» på svensk, skriv kanalen.

Journalisten trekte seg raskt unna og inn på hotellet, men mannen rakk å slå han hardt i bakhovudet to gonger. Politiet vart tilkalla og klarte å finne mannen på eit anna hotell, men han gjorde såpass mykje motstand at det måtte seks politifolk til for å arrestere han.

– Eg har det forholdsvis bra. Det var ei ganske opprørande hending, og ingenting ein forventar å utsetjast for. Eg har vore hos ein lege som seier at eg truleg har fått ei lett hjerneristing, seier Kvarnkullen.

Mannen er no under etterforsking for både vald og å motsetje seg arrestasjon. Det kom fram av det mannen skreik, at han trudde Kvarnkullen jobba for svenske styresmakter og spionerte på han.

