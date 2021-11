USA tilrår Pfizer-vaksinen for barn

utenriks

Eit ekspertpanel frå smittevernetaten CDC tilrådde tidlegare tysdag at vaksinen blir gitt til barna, og godkjenninga kom nokre timar seinare.

Diskusjonane i ekspertpanelet, som består av uavhengige forskarar, omhandla mellom anna sjeldne tilfelle av myokarditt – det vil seie betennelse i hjartemuskulaturen – som primært har ramma unge menn som har vorte vaksinerte med ein mRNA-vaksine. Panelet landa på at fordelane veg opp for ulempene.

Førre veke godkjende mat- og legemiddeltilsynet FDA vaksinen for den same aldersgruppa, men CDC måtte òg gi grønt lys, fordi vaksinedosane blir distribuerte via statlege tenester.

Biden-administrasjonen har i forkant skaffa seg nok dosar til å vaksinere dei 28 millionar barna i aldersgruppa. FDA slo nyleg fast at vaksinen er svært effektiv mot covid-19, etter at Pfizer sjølv melde at den har ein effektivitet på rundt 91 prosent hos yngre barn.

Vaksinedosen som blir gitt til barn, er ein tredel av den som blir gitt til vaksne, skriv nyheitsbyrået AP.

(©NPK)