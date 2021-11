Internasjonale selskap lovar grønare profil, men innfrir ofte dårleg

utenriks

Samtidig som farane ved klimaendringane blir stadig tydelegare, har storbedrifter rundt om i verda byrja å forplikte seg til å redusere karbonutsleppa sine.

Spørsmålet er om desse selskapa verkeleg reduserer utsleppa, eller om dei prøver å grønvaske merkevarene sine for å unngå kritikk, medan dei framleis tener store summar på den karbonbaserte verksemda.

Ferske analysar frå Det internasjonale energibyrået (IEA) og uavhengige tankesmier viser at bedriftene har mykje å gå på for å redusere karbonavtrykka sine.

IEA opplyser at industrien står for nærare 40 prosent av det samla energiforbruket i verda, og at industrien framleis i all hovudsak bruker fossilt brennstoff som olje, gass og kol. Dei slår fast at ei rekkje selskap rundt om i verda har sett seg ambisiøse mål, men at dei i svært varierande grad gjennomfører måla.

Av 1.300 selskap som Boston Consulting Group har undersøkt, opplyste berre 11 prosent at dei hadde nådd utsleppsmåla sine dei siste fem åra. Berre ni prosent målte utsleppa nøyaktig.

Lite ambisiøse

Tankesmia InfluenceMap har vurdert klimaambisjonane til hundrevis av selskap, men fann at berre 15 hadde tilstrekkelege mål.

Tolv av dei femten selskapa var europeiske, med Unilever, Ikea, Nestlé og Tesla blant tungvektarane som faktisk bruker tyngda si til å presse på for ein ambisiøs politikk.

Kendra Haven frå InfluenceMap slår fast at store delar av bedriftsverda framleis anten er ambivalente eller aktive motstandarar av å setje i verk dristige klimatiltak.

Netto null utslepp?

Talet på selskap som har sagt at dei tek sikte på å redusere utsleppa til netto null i framtida, har auka meir enn seks gonger sidan 2019 til over 3.000, heiter det i julirapporten frå BP.

Netto nullutslepp blir oppnådd når det er balanse mellom klimagassutsleppa og opptaket av klimagassar. Då må ein fjerne minst like mykje CO2 frå atmosfæren som ein slepper ut.

Men uttrykket netto null kan skjule mange utslepp, avhengig av korleis selskapet vel å definere det. Mange firma har sagt at dei direkte utsleppa deira vil nå netto null dei kommande tiåra. Det avheng likevel av kva dei produserer. Dei indirekte utsleppa kan vere langt større.

Til dømes kan store oljeprodusentar forplikte seg til null direkte utslepp – samtidig som dei i rekneskapen ikkje inkluderer dei enorme karbonkonsekvensane av olja dei leverer.

Karbonutlikning, som til dømes støtte til skogplantingsprosjekt, kan òg misbrukast for å vise at ein går mot nullutslepp.

Mykje feilinformasjon

Av 16.500 investeringsfond som Carbon Disclosure Project har analysert, oppfyller berre 0,5 prosent førebels måla i Parisavtalen.

Dei tradisjonelle klimainvesteringane innfrir ikkje, viser ein studie utført av den franske handelshøgskulen Edhec. Dei meiner det går føre seg utstrekt grønvasking.

– Å snakke om klimainvesteringar når klimatiltaket til selskapa i gjennomsnitt berre utgjer 12 prosent av vekta av aksjane deira i porteføljane, er i beste fall ei feilnemning og i verste fall feilinformasjon, seier Edhec.

Fossil industri

Administrerande direktør Fatih Birol i IEA meiner at fossilindustrien i heile verda må få meir merksemd.

– Merksemda har så langt vore retta mot den amerikanske og europeiske industrien, men fossilindustrien i resten av verda må òg setjast under press, seier han.

– Alle desse selskapa bør ope rapportere kor mykje dei investerer i rein energi, kor mykje utslepp dei er ansvarlege fo,r og kva planar dei har for å setje inn klimatiltak, seier Birol til AFP.

Han meiner at grønvasking er ei utfordring som IEA tek på alvor. Dei prøver å spore på kva måte selskapa investerer i rein energi.

– For to år sidan gjekk éin prosent av alle investeringane deira til å reinse energi, og i år er det fem prosent. Så det er ein auke, seier Birol, som likevel konstaterer at det ganske langt igjen.

(©NPK)