Moderna vil levere færre vaksinar enn forventa

utenriks

Nedjusteringa kjem av at det tek lengre tid å ferdigstille vaksinane for eksport, og ein mellombels effekt av at selskapet aukar kapasiteten når det gjeld å tappe vaksinen i hetteglas og klargjere vaksinane for sending.

Legemiddelselskapet opplyste torsdag at det forventar å selje mellom 15 og 18 milliardar vaksinar i 2021. I august rekna selskapet med at dei ville nå 20 milliardar.

Toppsjef Stephane Bancel insisterer på at problema er kortvarige, men nyheita førte likevel til at kursen på Moderna-aksjar sokk med heile 19 prosent torsdag.

(©NPK)