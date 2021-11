Mogleg å nå togradersmålet om løfta frå Glasgow blir innfridde

utenriks

Nye analysar frå Det internasjonale energibyrået (IEA) tyder på at oppvarminga kan avgrensast til 1,8 grader – så sant alle løfte og ambisjonar blir overhaldne.

IEA-sjef Fatih Birol seier at ekspertane i byrået har gjort nye modellutrekningar der alle dei nye ambisjonane er plotta inn.

– Resultatet er ekstremt oppmuntrande, sa Birol i ein tale på Glasgow-møtet torsdag, ifølgje nyheitsbyrået DPA.

Skal vi unngå meir enn 1,8 graders oppvarming, må alle lovnadene om såkalla netto nullutslepp blir haldne. I tillegg må metanutsleppa reduserast, slik ei rekkje land lova på Glasgow-møtet tysdag.

USA, EU, Noreg og ei lang rekkje andre land erklærte at dei ville jobbe for eit 30 prosents kutt i utsleppa av den kraftige klimagassen metan.

Nytt indisk mål

Tidlegare har ei rekkje vestlege land lova netto nullutslepp innan 2050, medan Kina har sagt dei skal nå dette målet innan 2060.

På klimatoppmøtet måndag kom India med eit nytt klimamål, som dei har meldt inn til FN i tråd med Parisavtalen. Her tek India sikte på netto nullutslepp innan 2070.

Også forskarar ved University of Melbourne i Australia meiner dei nye klimaløfta kan gjere det mogleg å nå togradersmålet.

Oppvarminga vil truleg stanse på 1,9 grader viss løfta til India, Kina og alle andre land blir innfridde, ifølgje forskaranalysen. Den har vorte omtalt av The Guardian.

Hovudmåla i Parisavtalen er å halde den globale oppvarminga under 2 grader og å prøve å avgrense oppvarminga til 1,5 grader.

Niklas Hohne frå forskargrupper Climate Action Tracker karakteriserer den nye temperatur-prognosen frå IEA som optimistisk, ifølgje nyheitsbyrået AP. Hohne seier at ein del land har erklært langsiktige mål om netto nullutslepp utan å ha innført tiltak som gjer dei langsiktige måla realistiske.

– Mykje meir optimistisk

Forskar Robbie Andrew ved Cicero senter for klimaforsking seier IEA har svært høg kompetanse på analysar av energibruk og CO2-utslepp.

Dermed er det grunn til å feste lit til dei nye prognosane deira for temperaturauken. Men Andrew påpeikar òg at fleire av dei nye klimamåla er ganske vagt formulert – mellom anna det som India har presentert.

I tillegg er det svært vanskeleg å seie om alle løfta faktisk vil bli innfridd.

Likevel meiner Andrew at det har komme mange oppmuntrande klimanyheiter både frå møtet i Glasgow og elles det siste halvtanna året.

– Eg har vorte mykje meir optimistisk, seier klimaforskaren til NTB.

Han viser til at også Kina har skjerpa klimaambisjonane sine. Og på Glasgow-møtet lova over 40 land onsdag å fase ut kolkraft.

Andrew meiner det no verkar som politikarane faktisk tek klimaproblemet på alvor, medan dei før berre påstod at dei tok det på alvor.

Vil bremse veksten

Tidlegare i haust rekna FN med at verda var på veg mot 2,7 graders oppvarming, basert på utsleppsmåla som var lagde fram på det tidspunktet. Ei så kraftig oppvarming vil vere katastrofal, ifølgje FNs generalsekretær António Guterres.

Hovudårsaka til at det no ser lysare ut, er at India og Kina har skjerpa ambisjonane sine. Det opplyser Malte Meinshausen ved University of Melbourne til The Guardian.

Begge dei asiatiske utsleppsgigantane vil framleis auke klimautsleppa sine. Men India tek no sikte på å bremse veksten og å nå utsleppstoppen i 2040.

Men dei indiske styresmaktene tek atterhald om at dei treng økonomisk støtte frå rike land for å nå utsleppsmåla. Meinhausen omtaler dette som eit stort usikkerheitsmoment.

Det indiske kravet om meir støtte legg press på dei rike landa, ifølgje Björn-Ola Linnér, professor ved Linköpings universitet i Sverige. Han har omtalt dei indiske ambisjonane som eit svært tydeleg signal.