Politimann frikjend etter at norsk 16-åring døydde under politijakt i Sverige

utenriks

12. mai 2020 vart 16-åringen og ein kamerat jaga på moped av ein sivil politibil i Lerum i Sverige. Dei krasja med mopeden, og den norske guten trefte ein lyktestolpe. Han døydde av skadane etter kort tid, skriv VG.

Ein politimann var tiltalt for å ha forårsaka ein annan persons død, men vart frikjend torsdag, ifølgje Aftonbladet.

Retten meiner at forfølginga av kameratane ikkje skjedde på ein måte som var i strid med politilova og finn det heller ikkje bevist at politimannen køyrde for nært guten, eller på anna vis sørgde for at 16-åringen mista kontrollen over mopeden.

(©NPK)