USA og Kenya prøver å dempe konflikten i Etiopia

Mangelen på dialog er særskild urovekkjande, seier president Uhuru Kenyatta i Kenya i ei fråsegn.

Han ber om ei uvilkårleg våpenkvile. Det er no eitt år sidan Abiy innleidde ein regjeringsoffensiv mot Tigrayfolkets frigjeringsfront (TPLF).

USAs spesialutsending Jeffrey Feltman kjem til Addis Abeba torsdag. Talspersonar for Etiopias statsminister Abiy Ahmed har ikkje svart på om Abiy skal møte han.

Feltman sjølv sa denne veka at «det er mange, mange måtar å innleie diskré samtalar på».

FNs generalsekretær António Guterres sa onsdag at han har snakka med Abiy for å tilby FNs hjelp til å opprette dialog for å få ein slutt på kampane.

Førebels har ingen forsøk på å få partane til å snakke saman vore vellykka.

Opprørarar frå TPLF og Oromofolkets frigjeringshær (OLA) nærmar seg no hovudstaden Addis Abeba, og Abiy har erklært unntakstilstand.

Abiy innleidde offensiven i november 2020 etter ein langvarig konflikt mellom regjeringa og TPLF, som tidlegare dominerte i regjeringa i landet.

Hundretusenvis av menneske er drivne på flukt i Tigray og naboregionane som følgje av konflikten, samtidig som det går føre seg ein svoltkatastrofe.

