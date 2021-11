Våpenansvarleg på Baldwin-filmsett mistenkjer at nokon sette inn skarpe skot i rekvisittvåpenet

utenriks

– Kven gjorde det og kvifor, er det sentrale spørsmålet. Ingen kunne ha føresett eller trudd at nokon ville bringe skarp ammunisjon på settet, seier våpenansvarlege Hannah Gutierrez Reed i ei fråsegn som advokaten hennar Jason Bowles har gitt ut.

– Hannah oppbevarte våpena bak lås og slå, også i lunsjen den dagen. Ho bad avdelinga si om å halde auge med vogna der våpena var oppbevarte når ho var oppteken med andre oppgåver eller hadde lunsjpause, skriv Bowles.

Vidare heiter det at Reed gjennomførte våpentrening med skodespelarane, inkludert Alec Baldwin, og at ho regelmessig understreka at ein aldri skal rette våpenet mot personar.

Reed undersøkte ammunisjonen i våpenet før ho gav våpenet til innspelingsleiar David Halls, ifølgje uttalen.

Politiet har funne 500 skot på settet – ei blanding av lauspatroner, rekvisittpatroner og skarp ammunisjon.

(©NPK)