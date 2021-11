Blanda mottaking for Abbas nye plate

utenriks

Albumet «Voyage» er det niande albumet til gruppa, men det første sidan bandet vart oppløyst etter det førre albumet «The Visitors».

Forventningane har vore store sidan nyheita, og to spor frå det kommande albumet vart sleppt for to månader sidan og vart beskrive som eit historisk musikkevenement.

Blanda mottaking

Mange kritikarar er positive, til og med veldig positive, men det er likevel ujamt og eit stykke opp til høgaste karakter.

– Ellers takk for musikken, skriv den britiske avisa The Guardian som gir albumet to av fem stjerner.

- Glamouren ein kunne forvente seg etter to fantastiske singlar, er veldig uforløyst, skriv avisa.

Rolling Stone derimot er begeistra.

- Det er absolutt ei overrasking at svenskane er tilbake i kampen. Men det er ei større, og endå betre, overrasking at dei er komme tilbake med så myke musikalsk saft og kraft, skriv dei og gir fire stjerner.

Frå voksen og verdig til mageplask

Expressen kallar albumet ei voksen og verdig samling, medan Jan Gradvall i DI Weekend meiner at ingen av dei ti låtane kjem til å bli nokon stor hitlåt.

- Her er ingenting som oppfyller kriteria for korleis moderne pop skal låte for å bli spreidd på støymetenestene, skriv han.

I Danmark kallar B.T. albumet klassisk Abba, som fansen kjem til å nyte langt inn i det nye året, medan Ekstra Bladet karakteriserer det som eit mageplask og gir tre av seks stjerner.

Meldaren Thomas Teo erkjenner at det ikkje er noko i vegen med stemma og musikaliteten.

– Men det verkar ikkje rett. Magien er borte. Tida av mirakla er forbi, skriv han.

(©NPK)