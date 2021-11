EU åtvarar britane mot å suspendere avtale om Nord-Irland

utenriks

Storbritannia åtvarar på si side om at tida er i ferd med å renne ut når det gjeld å løyse problema knytt til den britiske provinsen.

Avstanden i forhandlingane er framleis stor, uttalte den britiske brexit-ministeren, David Frost, etter eit møte i Brussel fredag.

– Tida er i ferd med å renne ut i desse samtalane. Viss vi skal gjere framsteg, må vi gjere det snart, sa Frost.

Visepresidenten i EU-kommisjonen, Maros Sefcovic, trua samtidig med at det vil få alvorlege følgjer viss britane utløyser artikkel 16 i avtaleprotokollen om Nord-Irland.

Den gir partane høve til å suspendere delar av avtalen under heilt spesielle omstende.

– Det er ingen tvil om at det vil få alvorlege følgjer viss artikkel 16 blir utløyst for å reforhandle protokollen – alvorlege for Nord-Irland og også alvorlege for forholdet mellom EU og Storbritannia generelt, sa Secovic etter møtet på fredag med Frost.

Både Storbritannia og EU var samde om at det ikkje var aktuelt å innføre grense- og tollkontroll på den irsk-nord-irske grensa då Storbritannia gjekk ut av EU. Alternativet var å skape ei grense i Irskesjøen mellom Nord-Irland og resten av Storbritannia.

Grensa har likevel skapt store problem for britisk næringsliv i tillegg til stor irritasjon blant dei protestantiske innbyggjarane i Nord-Irland. Dei meiner det svekkjer Nord-Irlands plass i Det sameinte kongedømmet og truar den britiske identiteten deira.

