Etiopiske opprørarar slår seg saman for å overvinne Abiy-regjeringa

Alliansen, som underteiknar samarbeidet sitt i Washington seinare fredag, inkluderer Oromo Liberation Army (OLA) og Tigray People's Liberation Front (TPLF), som har vore i krig med statsminister Abiy Ahmeds regjering det siste året.

TPLF sa onsdag at soldatane i gruppa har nådd fram til byen Kemissie i Amhara-regionen, 325 kilometer nordaust for hovudstaden, og gjennomfører felles operasjonar med OLA, som for nokre dagar sidan spådde at Addis Abeba kan falle på få veker.

Dei ni gruppene sa at dei har danna ein felles front for«å reversere dei skadelege effektane av Abiy Ahmed-styret på det etiopiske folket … og i erkjenning av det store behovet for å samarbeide og slå seg saman mot ein trygg overgang i landet.»

Det er uklart om alliansen, kalla United Front of Ethiopian Federalist and Confederalist Forces, vil få noka betydning i konflikten som Abiys regjering har kalla «ein eksistensiell krig».

TPLF og OLA, som regjeringa stempla som terroristgrupper i mai, er velkjende, men dei andre sju medlemmene i alliansen er uklare.

– Viss dei verkeleg meiner alvor med å gripe til våpen mot regjeringa, så er det potensielt eit reelt problem for regjeringa, seier ein diplomat til AFP.

