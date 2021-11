LHBT-gruppe i Kina stengjer ned

utenriks

LGBT Rights Advocacy China opplyste torsdag at dei avsluttar all aktivitet og stengjer dei sosiale mediekontoane sine.

– Det er med djup sorg vi må stengje ned Queer Advocacy Online på ubestemd tid, skriv gruppa på WeChat. Ein medlem ville ikkje seie til AP kvifor gruppa avsluttar aktivitetane sine.

LGBT Rights Advocacy China har jobba over heile landet, pressa på for rettane til homofile og arbeidd for å auke forståinga for LGBT-samfunnet.

Dei tok til orde for ekteskap av same kjønn og kjempa mot diskriminering på arbeidsplassen ved å hjelpe enkeltpersonar med å gå til sak mot dei tidlegare arbeidsgivarane sine.

Homofili er ikkje straffbart i Kina, men det ser ut til at restriksjonar på grupper som LGBT Rights Advocacy China og nettsensur har vakse, ifølgje kjelder i LHBT-samfunnet.

I juli stengde WeChat dusinvis av kontoar drivne av universitetsstudentar og ideelle grupper om LHBT-emne.

Etter elleve års drift avlyste Shanghai Pride det årlege arrangementet sitt i fjor og sa at festivalen ikkje lenger ville bli arrangert utan å gi noka forklaring.

(©NPK)