Presidentkandidat i Honduras arrestert for kvitvasking

utenriks

Arrestasjonen kjem mindre enn ein månad før presidentvalet der alle hovudkandidatane anten er skulda for korrupsjon eller narkotikasmugling.

Avtroppande president Juan Orlando Hernandez har sjølv vorte skulda for narkotikasmugling, medan broren Tony Hernandez i mars vart dømd til livsvarig fengsel i New York for same brotsverk.

Rodriguez, ein pensjonert kaptein i hæren, er ikkje blant favorittane til valet 28. november.

Eit verna vitne hevdar at når Rodriguez fann pengar eller narkotika medan han utførte militæroperasjonar, tok han ikkje alt, men beheldt ein del av beslaget, medan dei konfiskerte våpena vart gitt til kriminelle.

Ifølgje vitne er han òg delaktig i at mange har mista livet, inkludert ein informant for det amerikanske narkotikapolitiet DEA.

Då han vart arrestert, påstod Rodriguez at han var uskuldig.

– Dei kan etterforske meg for kva dei vil, eg har ingenting å skjule, seier han i ein video teken opp av forbundsfellane hans.

Rodríguez har dei siste månadene sagt at han var ein av dei som skulda bror til presidenten for narkotikasmugling. I videoen seier han at arrestasjonen er hemnen til presidenten fordi bror hans er fengsla i USA.

Statsadvokaten i landet seier at Rodriguez i tillegg er skulda for å ha organisert levering av narkotika som vart stolen frå andre kriminelle organisasjonar, og la til at pengane vart overleverte til kona og svigermor hans, som begge òg er arresterte.

Dei to som til no peikar seg ut som vinnarar av presidentvalet i Honduras, er Tegucigalpas ordførar Nasry Asfura frå det regjerande nasjonalpartiet, og venstreorienterte Xiomara Castro, kona til tidlegare president Manuel Zelaya.

(©NPK)