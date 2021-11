Studie: 98 prosent av Great Barrier Reef ramma av korallbleiking

utenriks

Studien, som fredag vart publisert i det fagfellevurderte tidsskriftet Current Biology, fann at berre to prosent av det enorme økosystemet har sloppe unna sidan den første store korallbleikinga i 1998 – den gong det varmaste året gjennom tidene – ein rekord som sidan har vorte broten gong på gong, medan den globale oppvarminga har skote fart.

Frekvensen, intensiteten og omfanget av hetebølgjer i vatnet, som forårsakar korallbleiking, aukar, ifølgje Terry Hughes, professor og direktør for senteret for korallrevstudium ved James Cook-universitetet.

– Fem omgangar med massebleiking sidan 1998 har forvandla Great Barrier Reef til ei samling rev med svært ulik historie. Det strekkjer seg frå dei to prosentane som har sleppt heilt unna bleiking, til dei 80 prosentane som no har vorte alvorleg bleika minst éin gong sidan 2016, seier han.

Tre gonger dei siste åra

Bleikinga skjer når sunne korallar blir utsette for stressfaktorar som auka havtemperatur, forsuring og forureining. Korallane kvittar seg med algane dei til vanleg lever i symbiose med, mistar fargen sin og kan få alvorlege skadar.

Great Barrier Reef har vorte ramma av tre episodar med massebleiking i samband med hetebølgjer dei siste åra, i høvesvis 2016, 2017 og 2020. Det har gjort at mange rev slit med å overleve.

Australske forskarar sa i juli at korallane hadde vist litt teikn til betring sidan den siste bleikinga, men erkjenner at langtidsutsiktene for det 2.300 kilometer lange økosystemet er «svært dårlege».

Revet er òg utsett for skade frå syklonar og sjøstjerner som et korallane. Begge faktorane blir forverra i takt med klimaendringane.

Ber om handling

Forskarane har funne ut at korallar som tidlegare har vore utsette for hetebølgjer, er meir motstandsdyktige mot varmen, men medforfattaren bak studien Sean Connolly, som kjem frå Smithsonian Tropical Research Institute, åtvarar mot at meir hyppig og alvorleg bleiking kan gjere dei meir utsette.

– Korallar treng tid til å komme seg før ein ny runde med varmepåkjenning, slik at dei kan få barn som spreier seg, slår seg ned og byggjer opp igjen dei utarma delane av revet. Handling for å bremse klimaendringane er livsviktig, seier han.

Studien blir publisert medan leiarar frå heile verda har samla seg til klimakonferansen COP26 i Glasgow, i forsøk på å komme fram til løysingar på klimakrisa.

