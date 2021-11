utenriks

Overgrepa mot dei mange barna skjedde i perioden frå 1950-talet til 2020.

Måndag opplyste biskopar i Den katolske kyrkja kva kyrkja vil gjere for å kunne betale erstatning.

Kyrkjestyresmaktene har vore under aukande press etter at ein uavhengig granskingskommisjon fastslo at prestar hadde forgripe seg mot svært mange barn frå 1950-talet og utover.

