Historisk resolusjon kan gjere Xi Jinping endå mektigare

utenriks

Om lag 400 medlemmer av sentralkomiteen samla seg måndag bak lukka dører for å diskutere det som blir omtalt som ein historisk resolusjon.

Under det fire dagar lange møtet skal politikarane diskutere ein resolusjon som ifølgje statlege medium handlar om «de største seirene og historiske erfaringene» i den 100-årige historia til partiet.

Dokumentet kan bane vegen for at Xi får ein tredje periode ved makta når Folkekongressen samlast neste år.

Varsel om endringar

Sentralkomiteens plenumssesjon kan ved første blikk stå fram som ein byråkratisk affære, men resolusjonen er oppsiktsvekkjande sidan det i Kina berre har vorte vedteke noko liknande to gonger tidlegare. Og begge gongene har det vore når Kommunistpartiet planlegg å leie landet gjennom dramatiske endringar, skriv det tyske nyheitsbyrået DPA.

Blir dokumentet vedteke, noko det sannsynlegvis blir, vil Xi bli den andre leiaren i kommunistiske Kina som får sitje ein tredje periode. Den førre var Mao Zedong.

Resolusjonen vil òg fungere som ei markering av kva som skil Xi og forfattarane av dei to andre resolusjonane. Medan Mao Zedong hjelpte Kina til å reise seg, førte reformene til Deng Xiaoping til meir rikdom. Xi har på si side prioritert å gjere landet mektigare enn nokon gong før.

Store brot

I 1945, fire år etter at det moderne Kina vart grunnlagt, brukte Mao resolusjonen til å byggje opp si eiga leiarrolle ved å fastslå at berre revolusjonære følgde «korrekte politiske linjer».

Etter Maos død sette Dengs resolusjon frå 1981 ein ny tone i politikken, ved å framstille «det store spranget» og dei økonomiske reformene som noko heilt anna enn Maos kulturrevolusjon.

Begge hendingane skapte store brot i det kinesiske samfunnet.

Påverkar historieforteljinga

Den nye historiske resolusjonen er venta å gjere Xi Jinpings tankegods til ein offisiell del av Kinas nasjonale politikk. I tillegg vil han kunne justere opp Xis status til same nivå som Mao og Dengs.

Det betyr òg at Xis filosofi kan bli brukt i Kommunistpartiets indoktrinering og påverke framstillinga av den kinesiske historia og forteljinga i landet om seg sjølv.

Det er ikkje klart om resolusjonen vil bli offentleggjort straks den er vedteken, noko som blir venta torsdag, eller om han først blir lagt fram nokre dagar seinare.

Endra grunnlov

I 2018 endra Kommunistpartiet Grunnlova for at Xi kunne bli sitjande i meir enn to periodar. Det er heller ikkje avvist at han blir sitjande livet ut.

Både Mao og Deng greidde å behalde den politiske innverknaden sin til dei døydde.

I forkant av møtet til sentralkomiteen har statlege medium hylla Xi Jinping.

Nyheitsbyrået Xinhua har mellom anna omtalt 68-åringen som ein vedtaksfør og handlekraftig mann, ein mann med djupe tankar og kjensler, ein mann som vågar å skape, og ein mann som ser framover og er oppsett på å jobbe utan stans.

(©NPK)