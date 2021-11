Innstrammingar for uvaksinerte i Austerrike

utenriks

Frå måndag har uvaksinerte ikkje tilgang til restaurantar, hotell, frisørar, idrettsstemne, skiheisar og andre tenester.

Det blir ein overgangsperiode på fire veker då folk med éin vaksinedose og ein negativ PCR-test får bruke tenestene, men deretter krevst det fullvaksinering om ein ikkje har hatt covid-19. Ein negativ test held ikkje.

Politi blir sett inn for å sjekke at tiltaka blir respekterte, og viss situasjonen blir verre, har regjeringa varsla at det kan bli aktuelt at uvaksinerte ikkje får besøkje butikkar eller forlate sine heim.

Ein firedel av Austerrikes befolkning er enno ikkje vaksinert, noko som blir trekt fram som ein hovudgrunn til den raskt veksande smittebølgja.

Måndag vart det registrert 8.178 nye tilfelle, tre gonger så mange per 100.000 innbyggjarar som i nabolandet Tyskland, og verst er det i Oberösterreich og Salzburg, der vaksinedekninga er lågast.

