Polen: – Mange migrantar på veg mot den polske grensa

– Ny informasjon viser at gruppa blir kontrollert nøye av væpna kviterussarar. Det er dei som bestemmer kva retning gruppa går i, seier talsmannen Stanislaw Zaryn måndag.

Han har òg lagt ut videoar på sosiale medium som viser hundrevis av menneske på kviterussisk side av grensa.

– Vi er klare for at alt kan skje, skriv Polens innanriksminister Mariusz Kaminski på Twitter.

Polen har den siste tida auka talet på politifolk og soldatar i grenseområdet.

Videoane viser hundrevis av menneske i vinterklede og med ryggsekker som går langs vegen.

Ifølgje AFP er filmen teken ved Bruzgi i Kviterussland, rundt 1,2 kilometer frå den polske grenseovergangen Kuznica.

Det har den siste tida komme ei rekke rapportar om at migrantar og flyktningar blir pressa over grensa til Polen av kviterussiske vakter, for så å bli pressa tilbake til Kviterussland av polske vakter.

