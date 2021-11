FN åtvarar om spreiing av borgarkrig i Etiopia

utenriks

– Ingen kan vite kva fleire kamphandlingar og uvisse vil føre med seg. Men la meg gjere det klart: Det som er sikkert, er at risikoen for at Etiopia blir kasta ut i ein breiare borgarkrig, ganske enkelt er altfor reell, sa DiCarlo i eit møte i FNs tryggingsråd måndag.

Konflikten i den nordlege regionen Tigray har nådd katastrofale proporsjonar, uttalte ho.

– Kampane set landet og folket, og stabiliteten for Afrikas Horn samla sett, i djup uvisse, sa ho.

Dei siste dagane har situasjonen eskalert. Regjeringa har innført nasjonal unntakstilstand. Innbyggjarane i hovudstaden Addis Abeba er bedne om å vere førebudde på å ta til våpen for å forsvare bustadområde.

TPLF var tidlegare ein tung aktør i den nasjonale politikken i landet, og har lenge styrt Tigray-regionen.

Statsminister Abiy Ahmed, som i 2019 fekk Nobels fredspris for å ha løyst grensekonflikten med nabolandet Eritrea, sette for eitt år sidan i gang ein militæroffensiv mot TPLF (Frigjeringsfronten til tigrayfolket), men spenningsnivået byrja å gjere seg gjeldande allereie då han kom til makta i 2018 og prøvde å redusere innverknaden til TPLF.

Tigray-konflikten har sidan august spreidd seg til naboregionane Afar og Amhara. TPLF har etter det, med støtte frå Oromofolkets frigjeringshær (OLA), byrja å rykke fram mot hovudstaden.

