FNs miljøprogram: Nye løfte om utsleppskutt vil knapt påverke den globale oppvarminga

utenriks

FNs miljøprogram (Unep) la i oktober fram ein rapport der det blir anslått at oppvarminga vil bli på 2,7 grader over nivået frå førindustriell tid innan 2100.

Uneps vurdering er no oppdatert, i tråd med dei siste signala som er gitt under klimatoppmøtet COP26. Mellom anna er eit løfte frå India om å bli karbonnøytralt innan 2070 rekna inn. Konklusjonen er at effekten på klimaendringane vil bli små.

Unep åtvarar om at landa må kutte utslepp meir enn sju gonger så raskt for å nå målet om å avgrense oppvarminga til 1,5 grader, det mest ambisiøse målet som er nedfelt i Parisavtalen.

(©NPK)