Fleire land vil redde regnskog: Norsk diplomatisk siger med uviss effekt

På klimatoppmøtet i Glasgow vart tysdag 2. november omtalt som «den store skogdagen».

USAs president Joe Biden, Storbritannias statsminister Boris Johnson, den britiske tronarvingen prins Charles og Jeff Bezos, ein av dei rikaste mennene i verda, var med på eit eige «høgnivåmøte» om skog.

– USA vil leie ved å setje eit døme heime og ved å støtte andre skogland og utviklingsland, lova Biden.

Også statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) var til stades på høgnivåmøtet om vern av skog. – Dette er heilt avgjerande viktig, sa han til NTB.

– Ei supermakt

Over 130 land lova i Glasgow å arbeide for å stanse avskoging innan 2030. Ei mindre gruppe land – blant dei Noreg – skal bruke over 100 milliardar kroner på dette arbeidet fram til 2025.

Målet er både å kutte klimautslepp og verne natur. Avskoging fører til store utslepp av klimagassen CO2.

Av den grunn har Noreg jobba for å verne regnskog heilt sidan 2007, då dåverande statsminister Jens Stoltenberg lanserte det norske klima- og skogprosjektet. Utgangspunktet var at Noreg skulle bruke 3 milliardar kroner på satsinga per år.

– Noreg er supermakta på dette området, seier Arild Angelsen, professor ved Handelshøyskolen ved Noregs miljø- og biovitskaplege universitet (NMBU).

Han legg til at Noreg speler ei viktig rolle i «nesten alt som skjer» innan internasjonale forsøk på vern av regnskog.

Leaf Coalition

Angelsen viser til anslag som tyder på at norske styresmakter står for om lag halvparten av dei internasjonale midlane som blir brukte på skogbevaring i u-land.

Men i løpet av det siste året har fleire rike land komme høgare på banen. Ikkje minst har USA lova å satse på vern av skog.

I vår lanserte USA, Storbritannia og Noreg eit nytt skog-initiativ som blir kalla Leaf Coalition. Dette skjedde på klimatoppmøtet til president Joe Biden.

– For første gong går selskap og land saman om å sikre storskala finansiering til tropiske skogland som vil verne skogane sine, sa dåverande statsminister Erna Solberg (H).

USAs klimautsending John Kerry kalla prosjektet eit banebrytande døme på samarbeidet som trengst for å kjempe mot klimakrisa.

– Ein lang kamp

Utviklinga det siste året betyr at Noreg har komme nærare eit viktig mål med den norske skogsatsinga heilt sidan 2007: At også andre rike land skal bidra.

– Det har vore ein lang kamp. Derfor har ein med jamne mellomrom lansert nye initiativ, for å få andre land til å leggje pengar på bordet, seier Angelsen til NTB.

Han påpeikar at veldig mange land har slutta seg til den nye erklæringa som vart presentert i Glasgow.

– Dette er ein diplomatisk siger for Noreg, seier professoren.

Angelsen viser til at Noreg aktivt har prøvd å auke USAs interesse for skogbevaring. Noreg har jobba direkte opp mot USAs regjering og også gitt pengar til amerikanske tankesmier som prøver å fremje denne typen tiltak.

Canada og Russland

I tillegg til USA, EU-land og store regnskogland har òg Canada og Russland slutta seg til erklæringa frå Glasgow. Dette er land med enorme område med barskog, som dei siste åra har vorte ramma av store skogbrannar som har vorte knytte til klimaendringane.

Men sjølv om også nordområda no blir trekte med, er det tropiske utviklingsland som står i fokus i dei internasjonale forsøka på skogvern. Hovudprinsippet er at land får betalt for å verne regnskog som elles ville vorte hoggen.

I Brasil er satellittar brukte til å overvake kva skogsområde som faktisk blir ståande, og kva som blir hogne. For å kunne auke betalingane til regnskogland som samarbeider, er det eit sterkt ønske om å få med store private selskap som givarar.

Likevel er det utfordrande å vite i kva grad innsatsen har effekt. I Brasil gjekk avskoginga ned i ei årrekkje – men om Noregs milliardutbetalingar var ei av årsakene, er det delte meiningar om.

I dag sit president Jair Bolsonaro ved makta i Brasil, og avskoginga er igjen aukande. Skogsamarbeidet med Noreg er lagt på is.

Kraftig auke

Ser ein all tropisk skog under eitt, er det tydeleg at forsøka så langt ikkje har ført fram. Også i 2014 kom ei internasjonal erklæring om skogvern, og målet den gong var å halvere tapet av naturskog innan 2020.

Fasiten i fjor var i staden ein auke på 44 prosent for tropisk skog, ifølgje Angelsen. Han meiner det er vanskeleg å seie om årets erklæring vil ha betre effekt.

På nokre måtar er innsatsen no openbert kraftigare. Meir pengar er lagde på bordet, sjølv om Angelsen seier det er noko uklart kor mykje som er «friske pengar» som ikkje er lova tidlegare.

I tillegg er planen no at bankar og andre finansinstitusjonar skal stille krav om skogbevaring til aktørar som ønskjer lån.

Eit element som ikkje er med, er nye krav til varer som blir eksporterte frå regnskogland. Angelsen trur slike krav kunne fått stor betydning.

