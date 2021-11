«Uro og bekymring» i utkast til Glasgow-avgjerd

utenriks

Avgjerdene skal vedtakast mot slutten av møtet som ledd i FNs klimaforhandlingar.

Utkastet til hovudavgjerd – COP cover decision – er det mest sentrale av desse dokumenta. Her blir landa oppmoda til å styrkje utsleppsmåla sine for 2030 i tråd med måla i Parisavtalen om å avgrense den globale oppvarminga.

Utsleppsmåla bør styrkjast innan utgangen av 2022, ifølgje utkastet. Det inneheld òg ei oppmoding om å fase ut kolkraft og subsidiar til fossil energi.

– Uro og bekymring

I tillegg inngår ei formulering om at landa i forhandlingane vil prøve å avgrense den globale oppvarminga til 1,5 grader.

Dei uttrykkjer stor uro og bekymring over at temperaturen på kloden allereie har stige om lag 1,1 grader, ifølgje utkastet. Den engelske formuleringa her er «alarm and concern».

– Konsekvensane er allereie tydelege i alle regionar, står det vidare.

Kvotehandel

I tillegg til hovudavgjerda er det òg lagt fram fleire utkast til avgjerder knytte til artikkel 6 i Parisavtalen. Denne delen av avtalen omhandlar kvotehandel.

I Glasgow har Noreg ei leiande rolle i forhandlingar om reglar for korleis kvotehandelen i praksis skal gjennomførast. Blant dei nesten 200 landa på møtet er det stor usemje om kor strenge desse reglane bør vere.

Mange miljøaktivistar fryktar at reglane vil innehalde smotthol som i praksis vil gjere det mogleg å kutte mindre utslepp enn det landa har lova.

Utkasta som no er lagde fram, vil bli gjenstand for harde forhandlingar i innspurten av toppmøtet dei neste dagane.

(©NPK)