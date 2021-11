Barth Eide fornøgd med hovudutkast frå klimatoppmøte

utenriks

– Det er veldig tydeleg på at vi må halde oss under 1,5 graders oppvarming, tydeleg på at vi må fase ut fossile subsidiar og tydelege på at vi treng å samarbeide på tvers av land, seier Barth Eide til NRK.

I utkastet til hovudavgjerda, den såkalla COP cover decision, blir landa oppmoda til å skjerpe utsleppsmåla sine for 2030 i tråd med måla i Parisavtalen om å avgrense den globale oppvarminga.

Utsleppsmåla bør skjerpast innan utgangen av 2022, heiter det i utkastet.

– Det er eit godt utgangspunkt. Vi høyrer til dei landa som vil dra det endå litt lenger, men så er det sikkert nokre land som gjerne vil dra det litt ned, seier han.

Barth Eide leiar forhandlingane om kvotehandelen saman med Singapore.

