Den svenske regjeringa leverer avskjedssøknaden sin

utenriks

Löfven varsla allereie i august at han ville gå av som Socialdemokraternas leiar i haust, for så å bli avløyst som statsminister. Finansminister Magdalena Andersson tek over som partileiar, men Löfven har venta med å levere avskjedssøknaden sin. Bakgrunnen er pågåande forhandlingar om nye reglar for vern av strandsona.

Avgangen vart kunngjord onsdag etter eit forlik mellom dei to regjeringspartia – Socialdemokraterna og Miljöpartiet dei gröna – og Centerpartiet.

Centerpartiets leiing opplyser at dei no vil akseptere at Magdalena Andersson, som nyleg overtok som partileiar i Socialdemokraterna, dannar ny regjering.