Huitfeldt avventande til nye Kviterussland-sanksjonar

– Vi ventar på møta i EU og vil ta ei avgjerd etter det, seier Huitfeldt til NTB.

– Men til no har vi gitt full støtte til det EU har uttalt i denne samanhengen. Menneske blir brukt kynisk i eit spel, og vi held Kviterussland ansvarlege.

Bakteppet er at EU no vurderer å skjerpe sanksjonane mot Kviterussland. Eit forslag som ligg på bordet, er at sanksjonane skal utvidast til å ramme flyselskap som har bidrege til å frakte migrantar frå Midtausten til Kviterussland.

Det er venta at EUs medlemsland vil ta ei avgjerd om sanksjonane måndag.

– Då vil vi vurdere dei, seier Huitfeldt.

– Meiner Noreg at det vil vere rett av EU å stramme til sanksjonane no?

– Vi vil eventuelt ta stilling til det seinare. Vi ventar på møta i EU.

Huitfeldt tek samtidig atterhald om at det kan bli nødvendig å konsultere Stortinget før Noreg eventuelt sluttar seg til ei utviding av EUs sanksjonar.

Fleire tusen migrantar sit fast på grensa mellom Kviterussland og Polen.

– Dette er kynisk bruk av menneske, seier Huitfeldt.

– Det er eit spel med menneskes liv som set veldig mange i ein forferdeleg situasjon, seier ho.

