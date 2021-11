Kviterussland: – Vesten provoserer fram flyktningkrisa for å innføre sanksjonar

utenriks

– Migrantkrisa vart framprovosert av EU og landa som grensar til Kviterussland, sa utanriksminister Vladimir Makel onsdag.

Han er i Moskva for å møte den russiske motparten sin, Sergej Lavrov. Der ønskjer han å forhandle fram ein samarbeidsavtale med det store nabolandet sitt i aust.

I månadsvis har Vesten skulda Kviterussland for å lokke migrantar og flyktningar frå Midtausten til å komme til landet, for så å sende dei over grensa inn i EU. Dette skal vere hemn for sanksjonane som vart innførte mot landet etter at styresmaktene slo hardt ned på demonstrasjonar etter valet i fjor.

