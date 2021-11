Kviterussland skuldar polske grensevakter for vald mot migrantar

utenriks

I månadsvis har Vesten skulda Kviterussland for å lokke migrantar og flyktningar frå Midtausten til å komme til landet, for så å sende dei over grensa inn i EU.

Hundrevis av migrantar er no fanga på grensa mellom Polen og Kviterussland, der nærvær av soldatar på begge sider har ført til frykt for konfrontasjonar.

I ei fråsegn onsdag seier den kviterussiske grensetenesta at fire kurdarar har vorte slått av polske grensevakter etter at dei prøvde å krysse grensa.

– Ifølgje flyktningane vart dei arresterte på polsk territorium, der dei prøvde å be om flyktningstatus og vern, seier grensetenesta i uttalen.

Grensetenesta har publisert bilete av fire menn sitjande rundt eit bål, nokon med blodige klede og ein med kutt på hendene, som dekkjer til ansikta sine.

Konflikten mellom Kviterussland og EU eskalerte i august i fjor, då president Aleksandr Lukasjenko slo hardt ned på demonstrasjonar i kjølvatnet av valet, som opposisjonen i landet hevdar var rigga.

EU innførte ei rekkje sanksjonar som følgje av maktbruken til styresmaktene, og vurderer no nye tiltak som følgje av flyktningkrisa.

(©NPK)