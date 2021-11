Nato vil gi grensehjelp til Polen

utenriks

Alliansen heldt onsdag eit møte bak lukka dører om situasjonen.

– Dei allierte har gjort det klart at Kviterussland er ansvarlege for krisa, og at Lukasjenkos bruk av migrantar som ein hybrid taktikk er umenneskeleg, ulovleg og uakseptabel, seier ei anonym kjelde i Nato etter eit møte.

Medlemslanda seier dei vil hjelpe Polen med grensevern og å halde oppe tryggleik i regionen. Landet har så langt sendt 15.000 soldatar og politistyrkar til grensa.

Nato medlemsland skuldar Kviterusslands president Aleksandr Lukasjenko for å oppmuntre migrantar frå Midtausten, Afghanistan og Afrika til å ulovleg krysse grensa til Polen.

(©NPK)