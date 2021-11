Noreg tek opp att bistanden til Afghanistan, men berre gjennom organisasjonar

utenriks

Utanriksminister Anniken Huitfeldt viser til den dramatiske humanitære situasjonen i landet etter at Taliban igjen tok makta.

– Situasjonen i Afghanistan er katastrofal. 97 prosent av befolkninga i landet står i fare for å falle under fattigdomsgrensa, seier Huitfeldt (Ap), som understrekar at den norske hjelpa ikkje skal slusast gjennom Taliban.

– Vi vil kanalisere han gjennom FN-apparatet, og vi ønskjer at han blir retta direkte mot kvinneorganisasjonar i Afghanistan seier ho til NRK.

Noreg har sett av 325 millionar kroner i støtte til Afghanistan i 2021, ifølgje kanalen.

Hungersnød

Noreg og mange andre land stansa hjelpa til Afghanistan etter Talibans lynraske maktovertaking i august. Den vart følgd av ei kaotisk tilbaketrekking av vestleg personell og afghanarar som hadde hjelpt USA og Nato.

Taliban lova å rette opp igjen stabilitet i landet, men slit både med internasjonale sanksjonar og blodige angrep frå ekstremistgruppa IS-K.

Sidan har det oppstått ei stadig meir alvorleg matkrise. I slutten av oktober åtvara fleire hjelpeorganisasjonar om at 22 millionar afghanarar vil lide under akutt matmangel denne vinteren. Fem millionar av dei er barn.

FN-kjelder uttalte til AFP at krisa i Afghanistan allereie var meir alvorleg enn situasjonen i Jemen og Syria, og at det berre er i Kongo det er verre.

– Afghanistan er no i ein av dei verste humanitære krisene i verda – viss ikkje den verste – og mattryggleiken har kollapsa, sa David Beasley, sjef for FNs matvareprogram (WFP).

Omprioritering

WFP opererer med fire ulike grader av matmangel. Afghanistan er i fase tre, som er den nest alvorlegaste.

Norske diplomatar møtte i oktober representantar frå Taliban i Doha til samtalar om fred, stabilitet og humanitær bistand til Afghanistan.

– Formålet var først og fremst å diskutere den kritiske humanitære situasjonen for det afghanske folket, og å snakke med dei om vår sterke bekymring for afghanske kvinner og jenters rett til utdanning og arbeid, sa statssekretær Henrik Thune i Utanriksdepartementet til VG.

Noreg varsla allereie i september at pengar som opphavleg skulle gått til langsiktig bistand i Afghanistan, var omprioriterte til humanitær hjelp i landet. Pengane skal gå til FN-organisasjonar som driv hjelpearbeid i landet, og dessutan Røde Kors, opplyste Solberg-regjeringa då i ei fråsegn.