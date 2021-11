Prins Harry: Åtvara Twitter-sjef om at plattforma vart brukt til kuppforsøk

utenriks

Prins Harry snakka om åtvaringa tysdag då han deltok på eit digitalt panel om desinformasjon i California. Ifølgje prinsen åtvara han Twitter-sjef Jack Dorsey om at nettplattforma vart brukt til å byggje opp under politisk uro før hendingane i USA 6. januar i år.

– Jack og eg sende kvarandre e-postar før 6. januar. Eg varsla han om at Twitter tillét kupplanlegging. Dagen etter skjedde det, og eg har ikkje høyrt frå han sidan, sa prins Harry.

Det har vorte retta mykje kritikk mot sosiale medium for å ikkje gjere nok for å hindre feilinformasjon og hatsk innhald. Storminga av Kongressen i Washington er berre er eitt av tilfella der IT-gigantar er skulda for å prioritere forteneste framfor tryggleik.

