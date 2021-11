Russiske sjukehus blir fylte av covid-pasientar

utenriks

Styresmaktene registrerte onsdag 38.058 nye smittetilfelle og opplyste at nærare 83 prosent av dei vel 300.000 sjukehussengene som er klargjorde for covid-19-pasientar, no er fylte.

Visestatsministeren i landet Tatjana Golikova er likevel optimist.

– Situasjonen har stabilisert seg og smittespreiinga har minka, seier ho.

Nærare 9 millionar russarar har hittil fått påvist smitte, og ifølgje styresmaktene har det resultert i vel 250.000 dødsfall, ti gonger så mange per 100.000 innbyggjarar som i Noreg.

Under 40 prosent av dei 146 millionar innbyggjarane er fullvaksinerte, sjølv om Russland var først i verda med å ta i bruk ein eigenprodusert vaksine.

(©NPK)