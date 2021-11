Sjåførar frå FNs matvareprogram arresterte i Etiopia

utenriks

Naudhjelpsbehova her er enorme, og ifølgje FN blir fleire hundre tusen menneske trua av svolt i Tigray-regionen. Matlagera gjekk tomme i august.

FN har skulda regjeringa i Etiopia for å blokkere naudhjelp til krigsherja område. Regjeringa hevdar det er Tigrayfolkets frigjeringshær (TPLF) som hindrar naudhjelpa.

For å dekkje behovet for naudhjelp trengst minst 100 lastebillass dagleg, men frå midten av juli til midten av oktober slapp under 900 lastebilar inn. Det dekte ifølgje FN berre 14 prosent av behovet.

Ifølgje FN vart dei 72 sjåførane stansa og arresterte langs den einaste vegen som fører inn i Tigray.

– Vi kan stadfeste at 72 sjåførar som var på oppdrag for WFP, er arresterte i Semera. Vi har teke kontakt med Etiopias regjering for å finne ut kvifor dei er arresterte, seier ein talsperson for FN.