Stefan Löfven har levert avskjedssøknaden sin

utenriks

Klokka 12.30 troppa Löfven opp hos talmannen Andreas Norlén, som no må innleie prosessen med å finne ny statsminister.

Löfven varsla allereie i august at han ville gå av som Socialdemokraternas leiar i haust, for så å bli avløyst som statsminister.

Finansminister Magdalena Andersson vart nyleg vald til partileiar, men Löfven har venta med å levere avskjedssøknaden sin. Bakgrunnen var forhandlingane som går føre seg om nye reglar for vern av strandsona og svenske skogar.

Etter intense forhandlingar vart det natt til onsdag semje mellom dei to regjeringspartia – Socialdemokraterna og Miljöpartiet de gröna – og Centerpartiet.

Godtar Andersson

Centerpartiets leiing opplyste kort tid etter at dei vil akseptere at Magdalena Andersson dannar ny regjering.

Ifølgje partiet inneber forliket eit mindre strengt vern av strandsona, noko som opnar for byggjeverksemd langs små innsjøar og vassdrag, ved damanlegg og ved våtmarksområde.

I strandnære utviklingsområde som blir utpeika av kommunane, vil det òg bli høve til å byggje, ifølgje ei pressemelding frå partiet.

Utvikling

Miljöpartiet de gröna understrekar på si side at forliket ikkje inneber at ein slår ein strek over dagens forbod mot bygg i strandsona, men at vernet i staden vil bli styrkt der det trengst som mest.

Talspersonen til partiet, miljø- og klimaminister Per Bolund, understrekar at allemannsretten i det store og heile består, men at endringane vil gjere det enklare å få til utvikling på den svenske landsbygda.

Aldri fleirtal

Stefan Löfven overtok som partileiar i Socialdemokraterna i januar 2012 og kom då frå jobben som leiar for det mektige fagforbundet IF Metall. Han hadde inga tidlegare erfaring frå Riksdagen, men 3. oktober 2014 vart han statsminister.

Sjølv om Löfven i dei to regjeringsperiodane sine aldri har hatt fleirtal i Riksdagen, har han overlevd politisk og beheldt makta.

– Ikkje lett

Då han i sommartalen sin i august opplyste at han ville gå av som partileiar og overlate statsministerposten til ein etterfølgjar, understreka han at det var med tungt hjarte.

– Det er ikkje lett, men rett, sa Löfven, som fylte 64 år i juli.

11. september neste år skal Sverige velje ny Riksdag, og Löfven har understreka viktigheita av å la nye krefter sleppe til.

– Eg tenkjer på partiet. Korleis skal partiet få dei beste føresetnadene i neste valkamp, sa han i august.